Hablan exresidentes universitarios del Duque de Ahumada: "Una intoxicación derivó en colon irritable e intolerancia a la lactosa"

El departamento de Sanidad del Ayuntamiento de Madrid está investigando el motivo de la intoxicación alimentaria en la residencia universitaria que gestiona la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil. Mientras tanto, Chicote habla con dos exresidentes de la misma. "Después de pasar por la residencia eres inmune a todo lo que comas", confiesa Diego.

En la época de Diego y Astrid la comida de esta residencia también estaba a cargo de la misma empresa que está recibiendo en la actualidad tantas críticas. "Normalmente, la comida estaba nadando en aceite, lo más normal era poner servilletas para filtrarlo", explica Diego, quien, además, recuerda que "las salchichas estaban crudas".

Por su parte, Astrid muestra a Alberto Chicote fotos del lamentable aspecto de las comidas que les daban para comer. "En 2010 hubo dos intoxicaciones, la de mayo la sufrió el 90% de la residencia, la siguiente fue en septiembre", explica Astrid, quien, detalla que "se notificó a Sanidad y explicaron que había sido salmonelosis".

Por último, Diego destaca cómo "un amigo quedó con el colon irritable" después de la intoxicación: "Tuvo intolerancia a la lactosa y estuvo mucho tiempo tomando entre 25 y 30 pastillas diarias". "Creo que se esfuerzan en que esto no salga a la luz", concluye el exresidente.

Chicote ha podido comprobar que la preocupación por las condiciones del menú que se sirve en esta residencia todavía perduran. Al revisar los platos que comen los alumnos, el presentador se queda indignado: salmón crudo o merluza con moscas forman parte de estos menús.

Además, Chicote se ha entrevistado también con estudiantes que actualmente viven en la residencia Duque de Ahumada, y estas han aprovechado para comentarle la preocupación que sienten por los alimentos que reciben: "Me hago análisis todos los años, no me fío", comenta una de ellas.