Chicote pone contra las cuerdas a un intermediario de marisco ilegal: "No puedes comprar material sin documentación"

Alberto Chicote se encuentra registrando varios cargamentos de marisco junto a los guardacostas gallegos cuando descubren un camión que va precintado porque su mercancía se tiene que destruir.

Al parecer, el marisco que contiene no lleva la documentación requerida por la normativa y no puede ser comercializado.

Entonces, el presentador de ¿Te lo vas a comer? entrevista a su propietario, que asegura que ha "comprado la mercancía y venía sin documentación".

Cuando le pregunta por qué compra el marisco en Portugal, este le responde: "Vale menos de la mitad. Yo lo vendo como portugués, si después el restaurante lo vende como gallego, no es mi problema".

"No puedes comprar un material que no tiene documentación. Porque te han pillado, si no, acaba en las depuradoras", le recrimina Chicote.

Otros momentos destacados

En la jornada en la que acompaña a los guardacostas de la Xunta de Galicia, Chicote descubre que la comercialización del marisco ilegal es más frecuente de lo que nos imaginamos. Durante los registro descubren varios cargamentos sin etiquetas y que no están registrados en el documento de transporte.

Chicote también vive una jornada con la Policía Marítima, que le permite estar en una operación de alto riesgo. Eso sí, el chaleco antibalas es lo primero que debe de colocarse el presentador.