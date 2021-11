La trazabilidad de los alimentos consiste en plasmar todos los pasos que ha dado ese producto hasta llegar a donde lo has comprado. Con ella es posible seguir el rastro de un alimento. ¿Quién decide los datos que aportar en la trazabilidad de una lata de conservas? Raúl García Rodríguez, coordinador de Pesquerías WWF Spain, explica que es la Unión Europea la última responsable. El problema que apunta es que llevan "décadas con los mismos sistemas".

"Que en 2021 yo no tenga derecho a saber qué especie es esta, ni dónde ha sido capturado no tiene nombre", asegura García en cuanto a los alimentos que provienen de la pesca. Además, explica que todo el sector "está de acuerdo en que es una información que se tiene que aportar", aunque los conserveros "se nieguen".

Hasta en sus propias revistas piden que no cambie la trazabilidad de sus productos, "no es una posición secreta" la de los conserveros. Pero, ¿qué motivos son los que aportan para que sigan sin dar más información al consumidor de lo que compra y come? Raúl García Rodríguez se lo explica detalladamente a Alberto Chicote en este vídeo.