Con un presupuesto que triplica al de los hospitales: Chicote destapa las deficiencias de la alimentación en el Ejército

Tras recibir la carta de un soldado denunciando la baja calidad de la alimentación en el Ejército, ¿Te lo vas a comer? inicia una investigación para destapar las deficiencias en este ámbito.

Este militar advertía en su misiva de que les "dan de comer, en la mayoría de los casos, lo que en otros sitios no querrían o en otros comercios no se podría vender".

Tras recibir esta denuncia, Alberto Chicote se reunió con Jorge Bravo, secretario de Organización de la Asociación Unificada de militares españoles, que le mostró todas las denuncias que han recibido.

"Me da asco la comida que sirven, está flotando en aceite literalmente", "considero que no es una alimentación sana ni nutritiva", "he comido sopa con sabor a ceniza", son algunas de ellas.

Y es que, según un militar, han llegado a darles de comer "tortilla con moho, comida con gusanos y fruta podrida". Además, asegura que, en alguna ocasión, "después de haber hecho 20 kilómetros de ejercicio, no fueron capaces" de darle "una botella de agua".

A pesar de la dureza de estas imágenes, los militares no pueden hacer públicas sus quejas porque podrían ser sancionados por cometer "una falta grave". Algo, que según denuncia un soldado de manera anónima, puede suponer la suspensión "de empleo y sueldo".

Y, aunque han intentado elevar estas quejas a los altos cargos internamente, esto no funciona. Este militar asegura que trasladó sus denuncias a un alto mando "pero ha pasado un año y medio" y no se ha solucionado nada.

Otro de los aspectos negativos que denuncian es que la alimentación no es solo de baja calidad en algunos cuarteles, sino que cuando están de maniobras reciben raciones en frío compuestas por dos bollos de pan, un paquete de salchichón un zumo, un batido y un sobao.

Menús con una gran deficiencia nutricional que, según denuncia un militar de Valencia, "provoca hasta desmayos".

Pero, ¿quién es el culpable de que esto ocurra? Algunos militares confiesan a Chicote que la comida ha empeorado desde que las contratas externas se encargan de las cocinas de los cuarteles.

Antes era personal militar el que se encargaba de la alimentación del Ejército, como el cocinero al que entrevista Chicote, que cuenta que ahora solo puede cocinar cuando su compañía sale de maniobras porque es una empresa civil la que cocina en el cuartel. "Antes se comía diferente", confiesa.

Tras hablar con la parte afectada, Chicote se desplaza hasta Ciudad Real, donde se encuentran las oficinas de 'Dulcinea Nutrición', encargada de la alimentación de nueve bases militares y del Palacio de la Moncloa.

Es esta compañía la que gestiona las cocinas de los cuarteles de Camposoto, en Cádiz, donde encontraron varias raciones de fidegua con gusanos.

Sebastián González, director general de 'Dulcinea Nutrición', asegura que estos platos "no llegaron a los comensales". Una respuesta que enfada a Chicote, que responde de manera tajante: "Esto sí llegó al usuario, ¿que no se lo comió? evidentemente. ¿Se lo comerían ustedes?"

Para hablar sobre esta polémica del cuartel de Camposoto, Alberto Chicote entrevista al coronel Manso, uno de los altos cargos del Ejército de Tierra y uno de los mandos en el ámbito de la alimentación.

El coronel Manso asegura que "ha sido un fallo" y habla de la penalización a la que podría enfrentarse 'Dulcinea Nutrición', la empresa responsable: "La sanción que se establece en el contrato es económica, pero esta decisión no está tomada".

Ante este mismo coronel, el presentador de ¿Te lo vas a comer? destapa las deficiencias nutricionales de la alimentación en varios cuarteles. Estos menús están "diseñados por la empresa contratada y después pasa al jefe de Servicio de la base", explica Manso.

Tras decir esto, Chicote le muestra menús en los que "el equilibrio nutricional no está garantizado". "Yo no soy responsable de esto, no sé de qué acuartelmiento son", le contesta el coronel.