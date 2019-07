Alberto Chicote se encuentra con Rafael Ansón, presidente de la Real Academia de la Gastronomía, para hablar sobre la comida que reciben los turistas en algunos establecimientos.

"Hay que explicarle al turista donde se come mejor para empujar a los que lo hacen regular porque las cosas tienen que evolucionar", señala este especialista.

Además, considera que "hemos hecho las guías para unos cuantos privilegiados, pero ahora hay que hacerlas para gente normal que quiere encontrar torta del casar, croquetas o una tortilla en condiciones".

Otros momentos destacados

Antes de mantener una charla con el presidente de la Real Academia de la Gaastronomía en Madrid, Chicote trata de probar la paella que generalmente sirven en los restaurantes del centro de la ciudad a los turistas. En un primer intento se niegan a darle una paella. Aunque desde el restaurante justifican que es porque las cocinas se han estropeado y sólo pueden servir comida fría, Chicote se indigna: "Dime claramente que no quieres hacerlo, no me digas que tienes la cocina estropeada".

En la misma Plaza Mayor, Chicote se sienta en otra terraza para probar por fin la paella, pero se vuelve a llevar una decepción. En esta ocasión la paella que aparece en la foto de la carta con gambas y cigalas no es la misma que le sirven en la mesa.