Alberto Chicote visita, junto a su entrevistado, un restaurante orientado al público turista. Aquí prueban varios platos típicos, como la tortilla, las patatas bravas, el gazpacho y las croquetas.

"Las patatas no son crujientes, no he comido una salsa brava como esta nunca, las croquetas están pastosas y el gazpacho es insípido", son algunos de los comentarios tras probar la comida.

"Los turistas no somos tontos. Sabemos que vamos a pagar algo más porque queremos comer en la plaza, pero no queremos sentir que nos tratan como tontos", comenta el entrevistado.