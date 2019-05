La residencia de mayores del Ensanche de Vallecas niega el acceso a Chicote: "No vamos a dar ninguna declaración"

Tras las denuncias recibidas por parte de los familiares, Alberto Chicote intenta acceder a una residencia de mayores para hablar con la dirección del centro.

El presentador quiere conocer de primera mano cómo alimentan a los ancianos. Sin embargo, la supervisora se niega a recibir al equipo de ¿Te lo vas a comer?

"No podéis pasar sin autorización, lo siento pero no. Soy la supervisora del centro y no os vamos a dar ninguna declaración", asegura una de las trabajadoras del centro.

Otros momentos destacados

Alberto Chicote acude a la residencia de mayores del Ensanche de Vallecas y habla con algunos de los familiares. Se quejan de las deficiencias que existen en la cocina y en la limpieza del centro.

Sol Félix e Inés García trabajan en la cocina de la residencia. Denuncian la mala calidad del pescado que utilizan en el centro para alimentar a los mayores. "Yo me santiguo antes de entrar porque nunca sé lo que me voy a encontrar", señala una de ellas.

El nutricionista Juan Revenga analiza el menú que elaboran en la residencia pública de mayores del Ensanche de Vallecas, gestionada por Aralia en Madrid. El experto coincide con Chicote: no están alimentando bien a nuestros mayores. "Llama la atención la poca calidad nutricional de los desayunos y las meriendas", apunta el experto.