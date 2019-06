Una madre desmiente a la directora de un colegio: "Cuando me quejé me dijo que tenía otra opción, sacar a mi hija del comedor"

En Canarias también hay colegios que contratan empresas de catering para que lleven el comedor. Alberto Chicote se desplaza hasta uno de estos centro, donde, según su página web ponen ketchup todas las semanas. Cipri, su directora, explica que el colegio "contrata a un catering con subvención del gobienro de Canarias".

Sobre el tipo de menú, la directora afirma que es la empresa quien lo elabora, y luego "se presenta en el Consejo Escolar, donde ase aprueba". Por último, la mujer resalta que "los padres están contentos": "No hemos tenido quejas".

Pero esto no es lo que afirma una de las madres del centro que, posteriormente, habla con Chicote. Ésta critica que como su hija solo tiene un riñón la ha tenido que sacar de ese comedor escolar porque hay muchas cosas que la niña no puede comer. "El médico les ha dicho lo que la niña no tiene que comer, pero no lo cumplen y se siente presionada porque si no come la amenazan", lamenta.