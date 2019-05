Cuando la realidad incomoda: el delegado de la Xunta se niega a visitar con Chicote un comedor en malas condiciones

Alberto Chicote se reúne en Te lo vas a comer con Ovidio Rodeiro, delegado de Gobierno de la Xunta en A Coruña. Aunque Rodeiro destaca que en el centro María Mariño "se cuenta con personal de Enfermería presencial en el momento de la comida", el exitoso chef no está de acuerdo.

Y es que, según las madres, padres y trabajadoras del colegio, esto no ocurre así. "Entiendo que usted me quiera contar siempre lo mismo sobre el informe que tiene y que está muy bien, pero éste no se corresponde con la realidad", critica Chicote.

Ante la falta de acuerdo entre ambos sobre el tipo de menús que comen los niños en los centros de Educación Especial, Chicote propone ir a verlos juntos, algo que el político no acepta en ningún momento.

"Siento ser yo el que le dé la mala noticia, esto no es así. Pero si quiere que la duda se resuelva, vamos juntos", propone el presentador de Te lo vas a comer, ante la nula aceptación de Rodeiro. "Sinceramente, no es tranquilidad lo que me llevo", concluye Chicote la tensa conversación.

Tras varias semanas de espera, por fin Alberto Chicote se puede reunir con Ovidio Rodeiro delegado de Gobierno de la Xunta en A Coruña.

"Me suena a que habéis pensado 'vamos a quitarnos esto de encima que viene Chicote y nos la lía", confiesa el presentador al delegado de Gobierno de la Xunta en A Coruña ante los argumentos de éste sobre los menús en los centros de Educación Especial.