Alberto Chicote se desplaza hasta Calahorra, en La Rioja, para pedir explicaciones al Grupo Celorrio sobre una lata MIAU de atún que han analizado y han descubierto que el contenido es melva.

Los responsables se sorprenden con la visita de Chicote y al conocer el motivo de su visita se defienden: "¿Usted sabe cuál es a diferencia entre la melva y el atún?". Chicote responde con firmeza: "Sé que no son las mismas especies y que la normativa europea y la española impiden que se meta este animal dentro de esta lata y se haga pasar por atún. Eso lo sé".

La empresa prefiere discutirlo sin cámaras así que invitan al chef a pasar y después de "mucho charlar", Alberto Chicote cuenta lo que han hablado en este vídeo: "Me dicen que puede ser un error humano". Días después de la grabación, esta conservera se pone en contacto con el programa y explican que ellos no fabrican las conservas de túnidos, solo las comercializan. El equipo de Te lo vas a comer sigue la pista del producto que descubren que viene de China y a pesar de que la empresa asegura que es atún, adjuntando un informe de Anfaco (laboratorio que no ha querido responder al programa) Te lo vas a comer confirma que es melva haciendo un nuevo análisis con el CSIC.