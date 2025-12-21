Zaida Cantera: "Trump asalta petroleros como si fueran piratas y se ha quedado con el crudo del primero"

La exdiputada socialista ha señalado que no sería de extrañar "si Trump invade Venezuela" ya que el estadounidense "ha roto todo el orden y la ley internacional".

Donald Trump ha comenzado una nueva fase en su desafío al gobierno de Nicolás Maduro y ya ha interceptado hasta tres petroleros en las últimas dos semanas (dos en los últimos dos días).

En laSexta Xplica, Zaida Cantera ha pedido un paso adelante de Europa para poder responder a las acciones de Estados Unidos: "Europa no solo debe ser más fuerte y disuasiva, sino que tiene que ser más autónoma e independiente de ese país que habíamos colocado en un pedestal de la democracia como es EEUU. Entre otras cosas porque Trump ha roto todo el orden y la ley internacional. Todas las reglas diplomáticas por las que nos regíamos".

La exdiputada socialista ha puesto de ejemplo los ataques estadounidenses a supuestas narcolanchas: "Trump no ha atacado 24 narcolanchas. Él dice que son narcolanchas, pero luego cuando se ve muchas eran pescadores".

"Trump no ha requisado dos petroleros, como si fueran piratas ha asaltado dos petroleros con banderas que tienen su pabellón determinado porque le viene en gana. El que asaltó la semana pasada (10 de diciembre) se ha quedado con el petróleo. Ha dicho que se lo va a quedar. Y si Trump invade Venezuela para cambiar un régimen, que no nos extrañe", ha concluido.

