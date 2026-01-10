Zaida Cantera califica de "asesinato a sangre fría" el crimen de Renee Nicole Good: "El FBI ha dicho que no va a entregar las pruebas"

"Tratan de encubrir a un agente que no es la primera vez que tiene problemas con el uso de armas porque él es representativo de una política de inmigración que está llevando a cabo Trump", ha denunciado la exdiputada del PSOE.

Zaida Cantera ha denunciado en laSexta Xplica el "asesinato a sangre fría" de Renee Nicole Good por parte de "un agente paramilitar que se ha formado en dos días y que no es la primera vez que tiene problemas con el uso de las armas". "Tratan de encubrir a este agente porque es representativo de una política de inmigración que está llevando a cabo Trump, en la que no existe ningún límite", ha lamentado la exdiputada del PSOE.

En este sentido, Cantera ha criticado que "el FBI ha dicho que no va a entregar las pruebas que tiene, pese a haberse apropiado de las pruebas, incluso de la Policía Local". "Se las apropió, incluidas las cámaras, y no las va a entregar a los organismos estatales para que se lleve a cabo una investigación", ha subrayado.

No obstante, ha apostillado la exmilitar, "el gobernador, en contra de todo ello, ha dicho que se va a abrir una investigación". "Y hay fiscales del Estado, inclusive abogados de parte de la familia, que han dicho que se va a abrir una investigación. Y aquí podemos entrar en una coyuntura, y es que dos administraciones, una federal y una estatal, se confronten. Y ojo, porque en Estados Unidos no es como en España, y la Federal no siempre prima sobre la Estatal", ha manifestado.

