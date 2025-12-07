Ahora

Tajante con la política

Zaida Cantera, a Andrea Levy (PP): "Estáis enriqueciendo a los lobbies sanitarios a costa de que las personas tengan que esperar meses, y se mueren"

"Tienes a muchos pacientes de cáncer esperando durante meses a que se les hagan las pruebas y se te mueren", le ha dicho la exdiputada del PSOE a Andrea Levy.

Zaida Cantera

Zaida Cantera ha acusado a la concejala del PP Andrea Levy de "mentir" en laSexta Xplica sobre el Hospital de Torrejón de Ardoz. "Has dicho que no había ninguna queja, pero eso es mentira, porque ya en mayo había quejas de los trabajadores de este hospital".

Así, Cantera ha denunciado que "es dantesco y grotesco que se esté jugando con la vida en Madrid, y no solo en el Hospital de Torrejón de Ardoz, sino también en muchísimos otros hospitales". "Estáis enriqueciendo a los lobbies sanitarios a costa de que las personas tengan que esperar meses. Tienes a muchos pacientes de cáncer esperando durante meses a que se les hagan las pruebas y se te mueren", le ha dicho la exdiputada del PSOE a Andrea Levy.

"Falseáis los datos, y los estáis falsando hasta tal punto que decís que ese hospital tiene buena nota, cuando es el peor valorado. No perviertas de manera maliciosa las leyes y la direccionalidad de las mismas", ha concluido Zaida Cantera.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Anteriores jefes de Urgencias en el Hospital de Torrejón ya cambiaban los colores a los pacientes durante los triajes
  2. Sánchez reconoce un "error en cuanto a la velocidad" para tratar las denuncias contra Salazar
  3. Sánchez y Feijóo se enzarzan en el aniversario de la Constitución: "Los que dicen que España camina en una dictadura son los que la apoyan"
  4. Radiografía de los mensajes de la DANA: mientras Mazón no respondía, los valencianos estaban "sumergidos"
  5. Prisión provisional y sin fianza para la madre del menor de cuatro años y su pareja por el crimen de Garrucha
  6. Barómetro laSexta | El 52,9% de los encuestados cree que es "inadecuado" que Juan Carlos I haya publicado sus memorias