Zaida Cantera, a Andrea Levy (PP): "Estáis enriqueciendo a los lobbies sanitarios a costa de que las personas tengan que esperar meses, y se mueren"

"Tienes a muchos pacientes de cáncer esperando durante meses a que se les hagan las pruebas y se te mueren", le ha dicho la exdiputada del PSOE a Andrea Levy.

Zaida Cantera ha acusado a la concejala del PP Andrea Levy de "mentir" en laSexta Xplica sobre el Hospital de Torrejón de Ardoz. "Has dicho que no había ninguna queja, pero eso es mentira, porque ya en mayo había quejas de los trabajadores de este hospital".

Así, Cantera ha denunciado que "es dantesco y grotesco que se esté jugando con la vida en Madrid, y no solo en el Hospital de Torrejón de Ardoz, sino también en muchísimos otros hospitales". "Estáis enriqueciendo a los lobbies sanitarios a costa de que las personas tengan que esperar meses. Tienes a muchos pacientes de cáncer esperando durante meses a que se les hagan las pruebas y se te mueren", le ha dicho la exdiputada del PSOE a Andrea Levy.

"Falseáis los datos, y los estáis falsando hasta tal punto que decís que ese hospital tiene buena nota, cuando es el peor valorado. No perviertas de manera maliciosa las leyes y la direccionalidad de las mismas", ha concluido Zaida Cantera.

