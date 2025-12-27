Wyoming, sobre la posición que adoptó Feijóo con Mazón: "Sabe que está en un sitio donde si abres la boca, te apuñalan"

El presentador destacó que Feijóo "vino a Madrid sustituyendo a uno al que habían echado por decir que vender mascarillas y cobrar comisiones siendo la hermana de la presidenta era bastante inmoral".

Wyoming habló en laSexta Xplica sobre la posición que adoptó Feijóo con Mazón tras la DANA y recordó que el líder del PP "vino a Madrid sustituyendo a uno al que habían echado por decir que vender mascarillas y cobrar comisiones siendo la hermana de la presidenta era bastante inmoral", por lo que, señaló. "él entra por una puerta donde sabe que si abres la boca, te apuñalan".

"Entonces, lo primero que dice cuando llega a Valencia es que este señor ha hecho un trabajo impecable y que le ha tenido informado en punto y hora", subrayó el presentador de El Intermedio, tras lo que expresó que "ya empezó todo con el pie cambiado". "El señor venía de no conocer a un señor... es que es una historia tan triste la de Feijóo que solo encaja en Galicia. Sacan la foto de la cremita y se quedan ahí. Coño, que este señor le ha pagado las vacaciones, pero es que dice que no sabía que era narcotraficante condenado porque no tenía Internet, cuando había salido en las portadas de todo Galicia", criticó.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

