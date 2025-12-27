Wyoming: "El juez Peinado y toda su causa me parece una payasada inconmensurable; creo que es una acción política para derrocar a un Gobierno"

El presentador de El Intermedio se mostró crítico con el magistrado. "Creo simplemente que esto es una acción política para derrocar al Gobierno", expresó.

Wyoming expresó en la Sexta Xplica que "el juez Peinado y toda su causa es una payasada inconmensurable de una estupidez asombrosa", a lo que añadió que el juez Peinado "no tiene nada". "Yo creo simplemente que esto es una acción política para derrocar a un Gobierno", manifestó.

Así, el presentador de El Intermedio señaló que Peinado "no es un juez de oposición", sino que "entró por 'méritos'". "Hay una reunión, antes de las elecciones de julio, en la que Feijóo se reúne con la cúpula de fiscales, 50 fiscales en un hotel, clandestinamente, y aquello trasciende y salen cosas que dijeron, como que iban a hacer todo lo posible para que ganaran las elecciones, que volverían a traer a España la democracia real y una serie de sandeces", criticó.

