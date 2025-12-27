Wyoming: "Lo de Gaza es un genocidio, es el proceso más cruel que podemos recordar y lo estamos viendo en directo; ni se ocultan"

El presentador de El Intermedio lamentó la "masacre" que se vive en Gaza. "Yo creo que es el proceso más cruel de toda la historia que podemos recordar", expresó.

Wyoming expresó en laSexta Xplica que "el genocidio" que se vive en Gaza "es el proceso más cruel de toda la historia que podemos recordar". "Hitler tenía que llevar los campos de concentración en secreto, y a los judíos decían que se los iban a llevar allí a dar una vuelta, por lo que cuando entraron los aliados rodando todo lo que ocurría y filmando las cámaras de gas y el exterminio del pueblo judío, para mucha gente fue una sorpresa", señaló el presentador.

Sin embargo, Wyoming destacó que "ahora lo estamos viendo en directo". "Estos ya ni se ocultan", manifestó, a lo que añadió que "lo de Gaza rebasa cualquier tipo de pesadilla que uno podría tener de en qué consiste el orden internacional y la justicia".

"Uno se habitúa al terror. Esto le pasa también a los niños que viven allí. Tú ves a niños jugando entre las ruinas. Durante momentos, se les olvida que han matado a su padre, a su abuelo o a su hermano. Esto ocurre, pero yo creo que este es el proceso más cruel de toda la historia. Le llaman guerra, pero allí no hay ninguna guerra porque solo matan unos. ¿Dónde está el campo de batalla? ¿Dónde están las trincheras?", se preguntó, tras lo que criticó que "hay gente que lo duda para relativizarlo".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí