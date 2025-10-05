Ahora

"Es escalofriante"

Valdivia, indignado con el cribado de cáncer de mama: "Cada minuto y error puede costar una vida; se ha desmantelado la sanidad"

El periodista asegura que "es escalofriante que no sepan decir cuántas mujeres puede haber afectadas": "Tendría que haber una revisión de facto de todas las mamografías en los últimos cinco años para saber qué se ha comunicado y qué no".

VALDIVIA XPLICA

Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de InfoLibre, se ha mostrado de lo más indignado en laSexta Xplica sobre los retrasos de pruebas y resultados en cuanto a los cribados de cáncer de mama.

El periodista asegura que "cada minuto y error puede costar una vida": "Creo que como mínimo la Junta de Andalucía o la consejera tendrían que haber estado en este programa explicando qué ha pasado".

"Me parece escalofriante que no sepan decir cuántas mujeres puede haber afectadas. Tendría que haber una revisión de facto de todas las mamografías en los últimos cinco años para saber qué se ha comunicado y qué no", añade.

Por su parte, Valdivia señala la "frialdad" de la consejera Rocío Hernández: "No está capacitada para seguir en su puesto".

"Desde que está el señor Moreno se ha desmantelado la sanidad y la educación. Invertir más no significa que se invierta más en la sanidad pública. Moreno está haciendo negocio", sentencia.

