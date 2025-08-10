Ahora

Muy crítica

Tania Sánchez: "El rey 'demérito' tiene 2.000 millones de euros por hacer negocios privados a costa de su posición"

La analista ha expresado que lo de Juan Carlos I "no son solo errores de estos años" y le califica como "comisionista".

Tania Sánchez, sobre Juan Carlos I

Tania Sánchez ha hablado en laSexta Xplica sobre la labor del rey Juan Carlos I en cuanto al "progreso económico" de España. Para la analista, el emérito ha sido un "comisionista" que ha hecho negocios "para sus intereses".

"Un matiz sobre eso de que el rey ha sido un colaborador con el progreso económico del país. El emérito, o 'demérito', no ha tenido solo errores estos años, que tiene 2.000 millones de euros por negocios privados por una posición que le dio el pueblo español", afirma.

Y sigue: "Durante todo su reinado, muchas de sus actuaciones son reprochables y mucho del dinero ha sido por ser un comisionista para sus intereses".

"Que los corruptos repartan su corruptela no les hace menos corruptos. Obras, relaciones internacionales... cuántas cosas del Estado han tenido la mano del emérito detrás y no se han hecho por sus intereses. No son dos años malos, él ha trabajado para su interés", termina.

