Susana Díaz, sobre la posición del PP por el genocidio en Gaza: "Se están mirando en el espejo de Aznar y lo va a pagar caro"

El Partido Popular evita hablar de genocidio en Gaza. De hecho, incluso están señalando el apoyo del Gobierno a los palestinos. Una postura que ha analizado y explicado Susana Díaz en laSexta Xplica.

Para la exlíder socialista en Andalucía, esta posición es "porque se están mirando en el espejo de Aznar, del Aznar de la guerra de Irak". "En este país vamos a pasar del 'no a la guerra de Irak' al 'no a la tibieza del PP en el genocidio que está perpetrando el Gobierno de Israel en Gaza. Y creo que lo va a pagar caro", ha añadido.

Eso sí, Díaz ha señalado que es una postura que no comparte la mayoría de la sociedad española: "Afortunadamente, esa postura no la comparte la inmensa mayoría de españoles. Ocho de cada diez muestran la repulsa a lo que está pasando allí. El PP esto no lo ha medido. No lo entiendo ni cómo se puede hacer tacticismo, pero lo están haciendo y de manera errónea".

