Ahora

Debate en laSexta Xplica

Susana Díaz, sobre la posición del PP por el genocidio en Gaza: "Se están mirando en el espejo de Aznar y lo va a pagar caro"

La exlíder socialista en Andalucía ha afirmado que "afortunadamente, esa postura no la comparte la inmensa mayoría de españoles".

Susana Díaz, sobre la posición del PP por el genocidio en Gaza: "Se están mirando en el espejo de Aznar y lo va a pagar caro"

El Partido Popular evita hablar de genocidio en Gaza. De hecho, incluso están señalando el apoyo del Gobierno a los palestinos. Una postura que ha analizado y explicado Susana Díaz en laSexta Xplica.

Para la exlíder socialista en Andalucía, esta posición es "porque se están mirando en el espejo de Aznar, del Aznar de la guerra de Irak". "En este país vamos a pasar del 'no a la guerra de Irak' al 'no a la tibieza del PP en el genocidio que está perpetrando el Gobierno de Israel en Gaza. Y creo que lo va a pagar caro", ha añadido.

Eso sí, Díaz ha señalado que es una postura que no comparte la mayoría de la sociedad española: "Afortunadamente, esa postura no la comparte la inmensa mayoría de españoles. Ocho de cada diez muestran la repulsa a lo que está pasando allí. El PP esto no lo ha medido. No lo entiendo ni cómo se puede hacer tacticismo, pero lo están haciendo y de manera errónea".

*Ya puedes ver el programa completo de laSexta Xplica en Atresplayer

Las 6 de laSexta

  1. Un ciberataque provoca retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Heathrow, Berlín y Bruselas
  2. Trump fija el baremo de su censura en las críticas contra él: "Eso no es ni por asomo libertad de expresión"
  3. Barómetro laSexta | El 51,6% de los encuestados están en contra de las protestas propalestinas en La Vuelta
  4. Atacan con un cóctel molotov un edificio de Monforte de Lemos que albergará un centro de menores migrantes
  5. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia
  6. Una trabajadora de la empresa que gestiona las pulseras antimaltrato: "Todos los días usuarias nos avisan de que se han cruzado con su agresor"