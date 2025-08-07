‘Soy Camarero’ denuncia la realidad del sector hostelero: “No faltan camareros, solo falta que quieran pagarles como tal”

Jesús Soriano, conocido en redes como 'Soy Camarero', señala que lo que hace falta es que se hagan "ofertas atractivas" donde no haya turnos partidos "infernales" y en los que se garanticen sueldos que "den para vivir".

Jesús Soriano, conocido en redes sociales como 'Soy Camarero', ha indicado que en el sector de la hostelería hay profesionales, destacando que lo único que falta es que quieran "pagarles como tal".

"No faltan camareros, sobran ayudantes de camareros", ha denunciado, asegurando que estos son los contratos que hacen a personas que tienen muchos años de experiencia.

Por tanto, Jesús Soriano ha explicado que lo que hace falta es que se hagan "ofertas atractivas" en las que no haya turnos partidos "infernales" con un día libre a la semana o "ninguno" en temporada alta o en costa.

Además, ha recalcado que una de las cosas más importantes es que se ofrezcan sueldos que "puedan darle para vivir".