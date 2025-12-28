Un sociólogo responde a los jóvenes que alaban a Franco por hacer "obras públicas": "Reclamáis una visión izquierdista de él"

"Los jóvenes hablan de lo bueno del franquismo diciendo que hacía obras públicas", afirma el sociólogo Rafa López, que responde: "Es la gran contradicción porque lo que dicen de Franco como bueno son cosas de izquierda".

Rafa López, sociólogo, analiza en el plató de laSexta Xplica el aumento de la extrema derecha entre los jóvenes. "Hay mitos que hay que derrumbar", afirma el sociólogo, que explica que "los jóvenes no se han ido a la derecha": "No es que toda la juventud se haya ido a la derecha". "Recordemos que ellas se han ido hacia la izquierda porque a veces hacemos un análisis muy machista en donde solo nos preocupa e importa lo que hacen ellos", afirma el sociólogo, que insiste en la "gran brecha" entre jóvenes varones y mujeres.

"Pero la mayoría de los jóvenes están en la indiferencia porque buscan respuestas, pero hay que decirles que las respuestas no se buscan, se persiguen y se pelean en la calle", asegura el experto, que reflexiona en el plató de laSexta Xplica: "Todo esto es el fallo de un modelo económico, no estamos ante un modelo político de un gobierno de izquierdas o derechas, sino que estamos ante un fracaso de un modelo de neoliberalismo especulativo, que es el neoliberalismo de las grandes multinacionales que afectan a las pymes y a los pequeños y medianos empresarios".

"La solución no son los pactos desde arriba sino desde abajo", asegura Rafa López, que explica que "muchas veces se habla de la cultura del esfuerzo y se dice que la izquierda promete sin esfuerzo". Algo que el experto desmiente: "Yo no he visto más esfuerzo que en la clase trabajadora, que son los que se levantan a las 5 de la mañana y tienen una cultura del esfuerzo muy importante".

Por último, López reflexiona sobre una cosa que le produce curiosidad: "Los jóvenes hablan de lo bueno del franquismo diciendo que hacía obras públicas. Reclaman una visión izquierdista de Franco". "Es la gran contradicción porque lo que dicen de Franco como bueno son cosas de izquierda y ahí hay esperanza".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.