El sociólogo Rafa López responde a Jorge Branger: "Trump hubiera pactado con Hitler si hubiera conseguido un buen acuerdo"

El debate social vuelve a encenderse en laSexta Xplica, donde se plantea una cuestión de gran calado: ¿está la democracia en riesgo? La reflexión cobra especial relevancia a raíz de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, un contexto que marca el tono de un tenso intercambio entre los participantes de esta tertulia.

Jorge Branger defiende la legitimidad democrática del expresidente estadounidense recordando que "Donald Trump ganó las elecciones con un 50% de los votos y tenemos aquí a Pedro Sánchez que apenas supera el 30%". Su intervención es rápidamente interrumpida por Afra Blanco, quien replica señalando que Hitler también accedió al poder tras unas elecciones.

El emprendedor se muestra sorprendido por las analogías que la sindicalista establece entre Trump y figuras como Hitler o Goebbels. "Estoy convencido de que si Trump hubiera sido presidente en 1942 y hubiese capturado a Hitler y Stalin los de izquierdas estarían en contra de él", afirma.

Como ejemplo de ello, expone el cambio de discurso que observa en redes sociales, donde asegura que hay quienes "han cambiado la bandera de Palestina por la de Venezuela sin saber siquiera cuál es la situación devastadora que lleva viviendo durante tres décadas".

En su intervención, también insiste en que "hay que diferenciar quién es el verdadero dictador y Venezuela no ha tenido uno, sino dos: Hugo Chávez y Nicolás Maduro".

Rafa López le responde con dureza: "Trump hubiera pactado con Hitler si hubiera conseguido un buen 'deal' (trato)". "Es lo que ha hecho en Venezuela, donde ha mantenido toda la estructura de la dictadura chavista. No va por ideología, sino por intereses", recalca.

"Recordemos que antes de enviar a las fuerzas armadas fuera del país, Trump las envió dentro. Invadió ciudades demócratas", afirma.