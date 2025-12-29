Un sociólogo, del aumento de la extrema derecha: "Los jóvenes hablan de lo bueno del franquismo diciendo que hacía obras públicas"

El sociólogo Rafa López analiza el aumento de la extrema derecha entre los jóvenes y advierte de "la gran contradicción": "Lo que dicen de Franco como bueno son cosas de izquierda, como que hizo obras públicas".

El sociólogo Rafa López analiza en el plató de laSexta Xplica el aumento de la extrema derecha entre los jóvenes: "Todo esto es el fallo de un modelo económico, no estamos ante un modelo político de un gobierno de izquierdas o derechas, sino que estamos ante un fracaso de un modelo de neoliberalismo especulativo, que es el neoliberalismo de las grandes multinacionales que afectan a las pymes y a los pequeños y medianos empresarios".

Además, Rafa López asegura que "la solución no son los pactos desde arriba sino desde abajo" y explica que "muchas veces se habla de la cultura del esfuerzo y se dice que la izquierda promete sin esfuerzo". Algo que en lo que el sociólogo no está de acuerdo: "Yo no he visto más esfuerzo que en la clase trabajadora, que son los que se levantan a las 5 de la mañana y tienen una cultura del esfuerzo muy importante".

Por último, López reflexiona sobre una cosa que le produce curiosidad: "Los jóvenes hablan de lo bueno del franquismo diciendo que hacía obras públicas. Reclaman una visión izquierdista de Franco". "Es la gran contradicción porque lo que dicen de Franco como bueno son cosas de izquierda y ahí hay esperanza".

