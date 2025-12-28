Un sociólogo advierte del "machismo" al decir que los jóvenes tiran hacia la extrema derecha: "Ellos, las mujeres se han ido a la izquierda"

"Recordemos que ellas se han ido hacia la izquierda porque a veces hacemos un análisis muy machista en donde solo nos preocupa e importa lo que hacen ellos", afirma el sociólogo, que insiste en la "gran brecha" entre jóvenes varones y mujeres.

El sociólogo Rafa López analiza en el plató de laSexta Xplica el aumento de la extrema derecha entre los jóvenes y desmonta algunos "mitos": "No es que toda la juventud se haya ido a la derecha. Recordemos que ellas se han ido hacia la izquierda porque a veces hacemos un análisis muy machista en donde solo nos preocupa e importa lo que hacen ellos".

Además, el experto manda un mensaje a esos jóvenes: "La mayoría están en la indiferencia porque buscan respuestas, pero hay que decirles que las respuestas no se buscan, se persiguen y se pelean en la calle. "Todo esto es el fallo de un modelo económico, no estamos ante un modelo político de un gobierno de izquierdas o derechas, sino que estamos ante un fracaso de un modelo de neoliberalismo especulativo, que es el neoliberalismo de las grandes multinacionales que afectan a las pymes y a los pequeños y medianos empresarios".

"La solución no son los pactos desde arriba sino desde abajo", asegura Rafa López, que explica que "muchas veces se habla de la cultura del esfuerzo y se dice que la izquierda promete sin esfuerzo". Algo que el experto desmiente: "Yo no he visto más esfuerzo que en la clase trabajadora, que son los que se levantan a las 5 de la mañana y tienen una cultura del esfuerzo muy importante".

