Ahora

Aumento de la extrema derecha entre los jóvenes

Un sociólogo advierte del "machismo" al decir que los jóvenes tiran hacia la extrema derecha: "Ellos, las mujeres se han ido a la izquierda"

"Recordemos que ellas se han ido hacia la izquierda porque a veces hacemos un análisis muy machista en donde solo nos preocupa e importa lo que hacen ellos", afirma el sociólogo, que insiste en la "gran brecha" entre jóvenes varones y mujeres.

Un sociólogo advierte del "análisis machista" que se hace de la sociedad al decir que los jóvenes son de derechas: "Las mujeres jóvenes se han ido hacia la izquierda"

El sociólogo Rafa López analiza en el plató de laSexta Xplica el aumento de la extrema derecha entre los jóvenes y desmonta algunos "mitos": "No es que toda la juventud se haya ido a la derecha. Recordemos que ellas se han ido hacia la izquierda porque a veces hacemos un análisis muy machista en donde solo nos preocupa e importa lo que hacen ellos".

Además, el experto manda un mensaje a esos jóvenes: "La mayoría están en la indiferencia porque buscan respuestas, pero hay que decirles que las respuestas no se buscan, se persiguen y se pelean en la calle. "Todo esto es el fallo de un modelo económico, no estamos ante un modelo político de un gobierno de izquierdas o derechas, sino que estamos ante un fracaso de un modelo de neoliberalismo especulativo, que es el neoliberalismo de las grandes multinacionales que afectan a las pymes y a los pequeños y medianos empresarios".

"La solución no son los pactos desde arriba sino desde abajo", asegura Rafa López, que explica que "muchas veces se habla de la cultura del esfuerzo y se dice que la izquierda promete sin esfuerzo". Algo que el experto desmiente: "Yo no he visto más esfuerzo que en la clase trabajadora, que son los que se levantan a las 5 de la mañana y tienen una cultura del esfuerzo muy importante".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un plan de paz "listo al 90%" y el Donbás como factor clave: Zelenski y Trump se ven las caras en Florida para tratar de sellar el fin de la guerra
  2. Indonesia amplía la búsqueda de los cuatro españoles desaparecidos
  3. Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años
  4. El PSOE acusa a Feijóo de ser "cómplice necesario de toda una negligencia criminal" en la DANA tras conocer los mensajes de Mazón
  5. Polarización en España: casi tres de cada 10 encuestados que vota a Vox ha roto una relación este año por una discusión política
  6. El temporal en Málaga provoca inundaciones y grandes crecidas de los ríos: la AEMET mantiene el aviso naranja