Debate en plató
Una sindicalista de inquilinos, a un propietario: "Si temes que no te paguen es porque sabes que has subido mucho el alquiler"
"Si tenéis miedo a que no os paguen es porque sabéis que habéis subido tanto el precio del alquiler que es imposible pagarlo hasta con 1.600 euros", afirma Ruth Galán, del sindicato de inquilinas de Madrid.
Ruth Galán, del sindicato de inquilinas de Madrid, debate en laSexta Xplica sobre el problema de la vivienda en España y la subida en un 48% de media en los alquileres desde la pandemia. "La única manera de pinchar esta burbuja es resistiendo", destaca Galán, que responde a los caseros que afirman tener miedo de que nos les paguen.
"Si tenéis miedo a que no os paguen es porque sabéis que habéis subido tanto el precio del alquiler que es imposible pagarlo hasta con 1.600 euros", critica la mujer, que asegura que los caseros han "convertido a toda una sociedad que no puede vivir".
Por último, Galán recomienda a un propietario que han ganado a una gran fondo buitre una sentencia: "Una de las cláusulas que detecta como abusivas es la de seguro de impago, y obliga a devolver a las vecinas más de 22.000 euros".