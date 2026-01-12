Sandra Ámez: "Todo el mundo defiende el término democracia hasta cuando están adoptando medidas totalitarias"

La representante de RUGE advierte en laSextaXplica sobre los riesgos que enfrenta la democracia actual, especialmente frente a discursos autoritarios que, según ella, están cada vez más presentes en la política y las redes sociales.

"Me sorprende que todo el mundo defiende la democracia hasta cuando están adoptando medidas totalitarias", manifiesta Sandra Ámez, durante el debate de laSextaXplica sobre si la democracia está en peligro. La representante de RUGE denuncia que "algunos partidos utilizan el término democracia como un envoltorio a su medida", y que la polarización y toxicidad diaria están llevando a "tergiversar su verdadero significado".

Para Ámez, la democracia "no se reduce a votar cada cuatro años". "Se tiene que practicar a través de la participación, de la escucha activa y desde donde la ciudadanía se sienta parte", subraya.

Asimismo, la representante de RUGE advierte sobre "la radicalización de los jóvenes" como consecuencia del "hartazgo" con la situación actual, destacando que muchos discursos en redes sociales, "dirigidos sobre todo a hombres jóvenes", comparten "un foco común contra la inmigración y las mujeres".

