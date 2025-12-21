"Sánchez no tiene una mayoría y parece que le da igual": el mensaje de Aitor Esteban sobre el futuro del Gobierno

Aitor Esteban, presidente del PNV, recibe a José Yélamo, presentador de laSexta Xplica, para una entrevista en la que analiza la actitud de Pedro Sánchez y critica su falta de respuesta ante "lo que ocurre internamente en el PSOE".

"Ustedes y los otros socios parlamentarios del Gobierno hablan, pero, ¿qué van a hacer ustedes?", pone sobre la mesa José Yélamo a Aitor Esteban en esta entrevista que el presidente del PNV concede a laSexta Xplica analizando la situación actual del Ejecutivo.

El presentador quiere saber cuáles son las "líneas rojas" de la formación con respecto al presidente, pero Esteban cree que esa pregunta debería ir dirigida precisamente a Pedro Sánchez por su determinación de seguir adelante con la legislatura sin los apoyos suficientes.

Para él, el futuro solo tiene dos caminos: una "dimisión con convocatoria electoral" o una "moción de censura". "La moción de censura no se va poder dar porque inevitablemente Feijóo va a tener que contar con Vox", reflexiona, y descarta la "moción de censura instrumental" que plantea Yélamo. "La línea roja se la tiene que preguntar el PSOE, o más que el PSOE, el presidente del Gobierno, que en estos momentos no tiene una mayoría en el Parlamento", insiste, haciendo referencia a la retirada de apoyos de Junts.

"No tiene una mayoría que ocasionalmente se va; no. No tienes una mayoría... pero parece que le da igual", reprocha el presidente del PNV a Sánchez. "Le da igual lo que pase alrededor: si hay problemas judiciales, si ha pasado lo que ha pasado internamente dentro del PSOE, ahora todos los temas de machismo...", lamenta. "Es un ruido tremendo, semana a semana", recalca.

Para Esteban esto es algo que "afecta en términos democráticos a todo el mundo" y que por ello "no se puede mirar hacia otro lado". Es por ello que afea al presidente del Gobierno que dé una rueda de prensa para decir, a su juicio, que "aquí no pasa nada" y para hablar, señala, de "proyectos del pasado, sin definir los del futuro".

El dirigente vasco apunta a que "estar en esta situación como estamos un año y medio" solo para impedir "que llegue la ultraderecha" es inviable, aunque aclara que él es "el primero" que no quiere que eso pase. "Pero aquí hay que medir la situación, la realidad como es: ¿año y medio en esta situación va a indisponer a la opinión pública para votar a la ultraderecha? Pues yo creo que con esta situación y este goteo, igual resulta que nos encontramos luego con una situación peor", reflexiona.

