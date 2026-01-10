Saavedra cuestiona una posible intervención de EEUU en Irán: "No sé qué puede hacer Trump, bombardear solo añadiría leña al fuego"

El periodista señala que la diferencia entre las protestas de 2022 y las actuales se debe a la situación económica del país, donde la inflación se sitúa por encima del 40%.

Las manifestaciones en Irán, lejos de terminar, siguen aumentando y este sábado se cumplen dos semanas desde su inicio. Las calles iraníes continúan llenas de disturbios, con cerca de un millón y medio de manifestantes, ante las respuestas violentas por parte de las autoridades del país.

Unas protestas que cuentan con el apoyo de la Casa Blanca. Es más, Donald Trump, siguiendo la línea de amenazar con intervenir militarmente en otros países, ha advertido al Gobierno de Irán con golpear "muy duro" al país si fallece algún manifestante.

Desde laSexta Xplica, Mario Saavedra pone en duda las palabras del presidente de Estados Unidos y analiza el motivo que habría detrás de las manifestaciones.

Saavedra señala que la diferencia entre las protestas de 2022 y las actuales se debe a la situación económica del país, donde la inflación se sitúa por encima del 40%.

"Esa es quizá la principal diferencia entre estas protestas y las del 2022, que tenían un matiz religioso. Estas son protestas de las que llevan a los obreros a la calle. La cosa es muy seria. No sé qué podría hacer Trump aquí, no sé cuál sería su opción. Bombardear solo añadiría más leña al fuego", reflexiona el periodista.

