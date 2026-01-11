Ahora

Debate en laSexta Xplica

Ruth Ferrero apunta que Trump también busca el petróleo de Irán: "Bajo el paraguas de la libertad va a intervenir"

"Trump quiere ese petróleo igual que quiere el de Venezuela por una razón: muchas de estas exportaciones se hacen en una moneda que no es el dólar y él tiene que proteger el dólar como refugio", ha afirmado.

Ruth Ferrero apunta que Trump también busca el petróleo de Irán: "Bajo el paraguas de la libertad va a intervenir"

Ruth Ferrero ha asegurado en laSexta Xplica que Donald Trump es "un maestro de la narrativa" en relación con estos anuncios de que posiblemente podría haber un ataque contra Irán.

"Estamos viendo que se va recrudeciendo las protestas. El cierre del régimen lo que nos está mostrando es precisamente la debilidad del régimen. Cada vez que vemos este tipo de represión ante una movilización social es que el régimen se siente más débil y entonces reprime más", ha explicado.

Por ello, la profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid cree que Trump puede aprovechar la situación para intervenir en el país asiático: "Quiere ese petróleo igual que quiere el de Venezuela por una razón: muchas de estas exportaciones se hacen en una moneda que no es el dólar y él tiene que proteger el dólar como refugio".

"Bajo el paraguas de la libertad en el caso de Irán, bajo el paraguas de la liberación en el caso de los venezolanos, va a intervenir y va a intervenir en ese plan de negocio", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump intensifica sus amenazas a Cuba: dice que no habrá más petróleo ni dinero venezolano si no llegan a un acuerdo
  2. Irán trata de contener unas protestas que atribuye a un "plan de EEUU e Israel" y que ya suman más de 500 muertos
  3. Feijóo agita el fantasma de la imputación de Sánchez y propone una reforma del suplicatorio: "La historia no amnistiará al sanchismo"
  4. Miles de personas siguen su cruzada contra el ICE tras el asesinato de Renee Nicole Good: "Las calles son nuestras"
  5. Grok, bajo la lupa europea por generar fotos de desnudos: "El daño que se causa no es falso, es real"
  6. Un anticiclón da tregua al frío: subida de temperaturas en un inicio de semana que dejará lluvias en Galicia