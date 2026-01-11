Ruth Ferrero apunta que Trump también busca el petróleo de Irán: "Bajo el paraguas de la libertad va a intervenir"

"Trump quiere ese petróleo igual que quiere el de Venezuela por una razón: muchas de estas exportaciones se hacen en una moneda que no es el dólar y él tiene que proteger el dólar como refugio", ha afirmado.

Ruth Ferrero ha asegurado en laSexta Xplica que Donald Trump es "un maestro de la narrativa" en relación con estos anuncios de que posiblemente podría haber un ataque contra Irán.

"Estamos viendo que se va recrudeciendo las protestas. El cierre del régimen lo que nos está mostrando es precisamente la debilidad del régimen. Cada vez que vemos este tipo de represión ante una movilización social es que el régimen se siente más débil y entonces reprime más", ha explicado.

Por ello, la profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid cree que Trump puede aprovechar la situación para intervenir en el país asiático: "Quiere ese petróleo igual que quiere el de Venezuela por una razón: muchas de estas exportaciones se hacen en una moneda que no es el dólar y él tiene que proteger el dólar como refugio".

"Bajo el paraguas de la libertad en el caso de Irán, bajo el paraguas de la liberación en el caso de los venezolanos, va a intervenir y va a intervenir en ese plan de negocio", ha concluido.

