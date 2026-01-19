Ahora

Accidente de tren en Córdoba

Al menos 39 muertos y más de 150 heridos en el accidente de Adamuz

TELÉFONOS DE ATENCIÓN

Líneas de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

En laSextaXplica

Rubén, propietario: "A mí no importa que me pague un inquilino 100 euros más o menos, sino que me pague; quiero seguridad jurídica"

"El Gobierno lo que tiene que hacer es tomar medidas para que podamos blindarnos ante inquilinos que, por lo que sea, nos destrozan la vivienda o no nos pagan la renta", reclama Rubén Zaballos.

Rubén, propietario: "A mí no importa que me pague un inquilino 100 euros más o menos, sino que me pague; quiero seguridad jurídica"

Rubén Zaballos, empresario del sector inmobiliario y propietario de más de 200 pisos, explica en laSexta Xplica su visión sobre la reciente medida anunciada por el Gobierno: bonificar a los propietarios que mantengan sus alquileres sin incremento con el 100% del IRPF.

Zaballos considera que casos como el de Javier Gascón, que ofrece tres viviendas a personas sin hogar, son excepcionales. "En los últimos cinco años he formalizado 138 contratos de larga duración, a 300 euros al mes o menos", señala, refiriéndose a pisos de dos y tres dormitorios en pueblos gallegos de unos 20.000 habitantes, con garaje y trastero, como "una opción habitacional accesible" para ciertas personas.

"A lo que voy es que los inversores profesionales tenemos la capacidad de negociar, reformar y dejar casas en mejores condiciones, y luego podemos ponerlas más baratas que inversores particulares. Eso no es malo. Creo que es una opción muy positiva para que haya más oferta de viviendas", defiende el emprario.

Lo que Zaballos demanda es "seguridad jurídica". "No me preocupa tanto que un inquilino pague 100 euros más o menos, sino tener tranquilidad, porque tengo muchas viviendas y muchas hipotecas que pagar cada mes", explica, añadiendo que le inquieta "acostarse por la noche pensando que algún inquilino podría dejar de pagar".

"El Gobierno lo que tiene que hacer es tomar medidas para que podamos blindarnos ante inquilinos que, por lo que sea, nos destrozan la vivienda o no nos pagan la renta", reclama Rubén Zaballos, para cerrar su intervención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Accidente de tren en Córdoba, en directo | Ascienden a 33 los viajeros desaparecidos tras el choque de dos trenes de Iryo y Alvia
  2. El relato de Ana, superviviente del accidente en Adamuz: "Todo se volvió oscuro y empezaron los gritos"
  3. Trump culpa a Noruega de sus planes expansionistas en Groenlandia por no darle el Nobel: "Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz"
  4. Salvador Illa seguirá al menos un día más en la UCI: tiene dificultad para caminar tras sufrir una "patología inflamatoria" que podría ser una "infección"
  5. Julio Iglesias pide el archivo de las denuncias por agresión sexual "por ausencia de jurisdicción de los Tribunales españoles"
  6. Las 14 horas de fiesta, música, 'beers' y confesiones de Manuel Carrasco y Jordi Évole en Londres: "Sabiendo lo que hoy sé, no volvería a OT"