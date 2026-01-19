Rubén, propietario: "A mí no importa que me pague un inquilino 100 euros más o menos, sino que me pague; quiero seguridad jurídica"

"El Gobierno lo que tiene que hacer es tomar medidas para que podamos blindarnos ante inquilinos que, por lo que sea, nos destrozan la vivienda o no nos pagan la renta", reclama Rubén Zaballos.

Rubén Zaballos, empresario del sector inmobiliario y propietario de más de 200 pisos, explica en laSexta Xplica su visión sobre la reciente medida anunciada por el Gobierno: bonificar a los propietarios que mantengan sus alquileres sin incremento con el 100% del IRPF.

Zaballos considera que casos como el de Javier Gascón, que ofrece tres viviendas a personas sin hogar, son excepcionales. "En los últimos cinco años he formalizado 138 contratos de larga duración, a 300 euros al mes o menos", señala, refiriéndose a pisos de dos y tres dormitorios en pueblos gallegos de unos 20.000 habitantes, con garaje y trastero, como "una opción habitacional accesible" para ciertas personas.

"A lo que voy es que los inversores profesionales tenemos la capacidad de negociar, reformar y dejar casas en mejores condiciones, y luego podemos ponerlas más baratas que inversores particulares. Eso no es malo. Creo que es una opción muy positiva para que haya más oferta de viviendas", defiende el emprario.

Lo que Zaballos demanda es "seguridad jurídica". "No me preocupa tanto que un inquilino pague 100 euros más o menos, sino tener tranquilidad, porque tengo muchas viviendas y muchas hipotecas que pagar cada mes", explica, añadiendo que le inquieta "acostarse por la noche pensando que algún inquilino podría dejar de pagar".

"El Gobierno lo que tiene que hacer es tomar medidas para que podamos blindarnos ante inquilinos que, por lo que sea, nos destrozan la vivienda o no nos pagan la renta", reclama Rubén Zaballos, para cerrar su intervención.