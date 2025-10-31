Revilla vaticina el cese de Mazón y cree que se aferra al puesto "por un motivo económico": "No debe tener una salida laboral"

El expresidente de Cantabria considera inexplicable que Mazón continúe al frente de la Generalitat Valenciana y cree que Feijóo le va a obligar a dimitir próximamente porque su continuidad "es insostenible" para el PP.

Miguel Ángel Revilla cree que Carlos Mazón dimitirá como president de la Generalitat dentro de poco. El expresidente de Cantabria considera que lo vivido este miércoles en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA fue un punto de inflexión que hará que "obliguen a Mazón a que dimita" y que solo sigue en el cargo "por un motivo económico".

El homenaje a las víctimas estuvo repleto de protestas contra el president de la Generalitat. Fue increpado con gritos de "cobarde" o "asesino" y tuvo que salir por la puerta de atrás para evitar a las familias de las 229 víctimas del temporal que arrasó Valencia hace un año.

"Creo que estamos en vísperas de que le cesen, de que le obliguen a que dimita. Creo que Feijóo le va a forzar porque es insostenible, está haciendo mucho daño al partido. El día de ayer fue caótico", ha opinado Revilla en laSexta Xplica.

El político ha recordado que aquel 29 de octubre de 2024 ya en los informativos del mediodía "se veían riadas de coches en las calles de Valencia". Por eso se ha preguntado cómo pudo Mazón estar de comida y, un año después, "ir al funeral cuando toda Valencia sabe que no estuvo donde tenía que estar".

Ante estas cuestiones, plantea que la única explicación para ese comportamiento y para que siga aferrado al cargo es "un motivo económico".

"Este hombre no debe tener una salida laboral. Mantener el puesto y estar toda la legislatura dota a los presidentes de una importante partida económica. Por lo que creo que es un motivo económico", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.