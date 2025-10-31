Ahora

Revilla le recuerda a Juan Carlos I que "para cobrar pensión hay que pagar impuestos"

Revilla considera "exagerado" que el rey emérito exija en sus memorias una pensión cuando "se ha declarado apátrida fiscal" y "ya no es contribuyente en España".

Miguel Ángel Revilla no se ha cortado en opinar sobre algunas de las perlas que Juan Carlos I ha dejado en sus memorias y que se están empezando a filtrar en los medios de comunicación.

Pese a 'temer' una nueva demanda del emérito, que le acusó de violar su derecho al honor, Revilla ha opinado en laSexta Xplica sobre la crítica de Juan Carlos I por ser "el único español que no cobra pensión tras cuarenta años de servicios".

El expresidente de Cantabria le ha recordado que "para cobrar una pensión hay que pagar impuestos en España como hacemos todos".

"Cuando yo me jubile tendré mi pensión por haber cotizado desde que tenía 25 años y haber pagado impuestos religiosamente sin ningún tipo de fraude. Él se ha declarado apátrida fiscal, ya no es contribuyente en España. Exigir una pensión en esas condiciones me parece exagerado", ha criticado.

