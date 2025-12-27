Revilla descarta a Ayuso como candidata del PP a las elecciones generales: "Madrid es una cosa, pero en el resto de España no tiene nada que hacer"

El expresidente cántabro aseguró que "Feijóo va a ser el candidato del PP a las elecciones generales con toda seguridad", tras lo que alertó de la posibilidad de que Vox exija al PP que "Abascal sea vicepresidente".

Miguel Ángel Revilla habló en una entrevista en laSexta Xplica con José Yélamo sobre las próximas elecciones generales y aseguró que "Feijóo va a ser el candidato del PP con toda seguridad". "La señora Ayuso tiene un éxito enorme en Madrid y trabaja un lenguaje en Madrid que cala en los madrileños, pero Madrid es una cosa aparte un poco del resto", expresó el expresidente de Cantabria.

Así, Revilla aseguró que "la señora Ayuso en el resto del territorio de España no tiene nada que hacer". "Estoy completamente seguro. Un caso es Madrid y otro es el resto de España, así que el candidato del PP va a ser seguro Alberto Núñez Feijóo", pronosticó, a lo que añadió que "el PSOE tiene posibilidades de ser el partido más votado".

"El PSOE no baja del 30% de votos y la suma de la derecha tiene aproximadamente un 50%, y en la medida en que el señor Abascal se vaya al 20%, eso sí que puede originar al final, cuando se acerquen las elecciones, un poco de pánico en mucha gente, que va a ser la gran baza que va a jugar el PSOE, ya que causa un poco de pánico, entre los que yo no me excluyo de ese pánico, que en esas condiciones de 30-20 exijan que el vicepresidente sea Abascal", advirtió el político.

De esta forma, Revilla subrayó que "un Gobierno en España del señor Feijóo y Abascal de vicepresidente, con una cantidad de ministerios, un partido que se declara anti europeo, y que tiene en algunas materias unas teorías que en España afortunadamente ya estaban superadas, eso sí va a dar mucho miedo a muchos españoles, y va a ser el gran recurso que va a tener la izquierda y, sobre todo, el PSOE para conseguir, como consiguieron en las anteriores elecciones, contra todo pronóstico, contra todas las encuestas, estar muy cerca en el porcentaje de votos", afirmó.

