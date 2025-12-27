Revilla, contundente: "La señora Ayuso es Vox; yo no veo ninguna cosa en la que discrepe con ellos"

El expresidente de Cantabria afirmó que Feijóo "tiene varios frentes abiertos". "Tiene uno gordo en casa, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, y luego tiene el de Vox, que le está comiendo el terreno", señaló.

Miguel Ángel Revilla habló en laSexta Xplica sobre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y afirmó que "tiene varios frentes abiertos". "Tiene uno gordo en casa, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid y su lenguaje, y luego tiene otro frente, que es Vox, que le está comiendo terreno", señaló el expresidente de Cantabria, quien opinó que el líder del Partido Popular "está en una situación delicada".

Para Revilla, Feijóo "tiene un liderazgo en el PP que está muy condicionado por la presidenta de la Comunidad de Madrid", quien, dijo "es Vox". "Yo no veo ninguna cosa en la que discrepe con ellos. Y si el Partido Popular llega a caer en esa tentación de ser prácticamente Vox, tiene las de perder, porque va a ser Vox el que siga sumando votos y el PP perdiéndolos", pronosticó el exlíder del PRC.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí