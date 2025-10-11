Revilla analiza el "váyanse a otro lado a abortar" de Ayuso: "Feijóo tiene a Vox en casa"

Para el expresidente de Cantabria, las palabras de Ayuso son "un giro hacia atrás que no tiene sentido". "Le está provocando un inmenso dolor de cabeza a Feijóo", afirma.

Miguel Ángel Revilla ha hablado en laSexta Xplica sobre la frase de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid en lo que respecta al aborto. De ese "váyanse a otro lado a abortar" que, para el expresidente de Cantabria, es una forma de "comerse el espacio de Vox".

"La he escuchado hace años hablar de esa materia en la línea de lo que el pueblo español admite y que aprobaron las leyes. Es un giro hacia atrás que no tiene sentido. Le está provocando a Feijóo un inmenso dolor de cabeza", ha dicho.

Y habla de "involución": "Es algo que toca la línea de flotación de planteamientos en los que los ciudadanos exigen claridad. Supone para muchas mujeres algo muy preocupante".

"Ayuso está en la línea de Vox en todo. Feijóo tiene a Vox en casa. Israel, Gaza, el aborto... todo", ha concluido.