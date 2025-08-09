La reflexión de Tania Sánchez sobre la posición del PP en Jumilla: "¿Hasta dónde es una novedad?"

En su exposición, la analista ha recordado la Ley de Extranjería de José María Aznar del año 2000, que "prohibía los derechos de manifestación, reunión y sindicación a personas sin papeles y sin residencia legal".

Tania Sánchez ha realizado un análisis sobre lo que ha sucedido en Jumilla. Sobre esa postura del PP en relación a vetar los actos islámicos en un polideportivo de la localidad que un concejal de Vox definió como "objetivo cumplido". La analista, en su reflexión, abre un debate sobre los populares.

"¿Hasta dónde es una novedad que esa sea su posición? La Ley de Extranjería de Aznar en el año 2000 prohibía a las personas que no tuvieran residencia legal ni papeles los derechos de manifestación, reunión y sindicación", cuenta.

Y prosigue: "En 2007 el Tribunal Constitucional reconoce que en la Constitución se recogen todos los derechos para todos con independencia de su origen".

"Quienes levantan la bandera del constitucionalismo no creen en la Constitución. Vox desde luego que no; el PP sólo cuando les encaja. No es que el PP abrace esa nueva posición de Vox, es que tiene esa posición desde hace décadas", expresa.

Su intervención, con el PP en el foco: "Vox les dijo que esa era su condición y su iniciativa. El PP dijo que así no se podía porque iba contra la ley y que había que buscar cómo redactarlo para que no fuera anticonstitucional".