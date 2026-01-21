La reflexión de un inquilino sobre que los propietarios aumenten los precios: "Yo me puedo comprar un Ferrari y es mío, pero no puedo ir a 130 por la autovía"

"Algunos compañeros han tenido que ir incluso al psicólogo. Es una situación de estrés diario", señala Curro López, presidente de la Asociación de Vecinos de Lagunillas, sobre el problema de acceso a la vivienda.

Curro López, presidente de la Asociación de Vecinos de Lagunillas, participó en este programa de laSextaXplica para exponer su punto de vista sobre la realidad que se vive en su ciudad.

"En Málaga había viviendas de venta al público a 23.000 euros y ahora están aproximadamente en torno a 125.000 euros. Viviendas que nadie quería, en guetos, zonas concentradas...Pero se está hablando mucho de los propietarios, los grandes tenedores... Y creo que nos estamos equivocando a la hora de disparar", aseguró el presidente de la asociación.

Durante su intervención, López describió el impacto emocional que esta situación está teniendo en su entorno más cercano. "Vivimos una realidad diaria que, para mi forma de ver, se está aproximando a la etapa del Covid. Algunos compañeros han tenido que ir incluso al psicólogo. Es una situación de estrés diario", comentaba Curro.

El presidente vecinal también puso el foco en las dificultades crecientes de las familias trabajadoras. "El problema son las familias. La clase media ha desaparecido de un plumazo del mapa nacional. Gente que gana 1.300 o 1.400 euros y, si no trabajan los dos cónyuges de la vivienda, difícilmente pueden soportar la carga familiar. Si tienen hijos ya cágate".

En ese contexto, López defendió la necesidad de límites legales claros: "Cada uno es libre de poner el precio que le da la gana. Pero yo voy a comprarme un Ferrari a la casa y es mío, lo he pagado, pero yo no puedo ir a 130 por la autovía. Le ley no me lo permite. Tiene que haber una regulación y una legislación a nivel nacional", reclamaba el presidente de la asociación.

