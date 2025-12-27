Ramoncín: "Que un chaval siga viviendo con sus padres porque no puede permitirse un alquiler es una auténtica emergencia"

Ramoncín analiza en laSexta Xplica cómo han cambiado los bancos y el acceso a la vivienda en España. El cantante denuncia la difícil situación de los jóvenes y critica que los bancos se queden con pisos de ciudadanos.

En este vídeo de laSexta Xplica, Ramoncín reflexiona sobre cómo han evolucionado las condiciones bancarias a lo largo de los años. "La gente iba al banco, decía 'quiero una casa', y le daban el total... ¡y un poco más de la hipoteca!", recuerda el colaborador de la cadena. Incluso, añade, en ocasiones los bancos llegaban a regalar "una olla exprés" cuando pedías un préstamo.

Sin embargo, ahora critica cómo han cambiado las entidades bancarias, aquellas que un día te dieron el dinero para pagarte una casa y ahora "ese mismo banco les quitaba la casa" a algunos españoles. "Ahora esa persona tiene que intentar alquilar una vivienda que el banco ha acabado dándole a un fondo buitre. ¡Esto es alucinante!", denuncia el cantante.

"Yo intervendría todos aquellos pisos que los bancos se quedaron porque los ciudadanos no pudieron pagar. Ni se han preocupado de abonar el IBI ni los gastos de la comunidad", señala Ramoncín.

Además, analiza uno de los problemas que vive España en la actualidad: el acceso a la vivienda para los jóvenes, algo que muy pocos pueden permitirse. "Cuando éramos jóvenes pensábamos: 'Qué bien, pronto podré alquilar algo'. Hacías lo que fuera por independizarte. Pero que hoy un chaval de 40 años siga viviendo con sus padres porque no puede permitirse un alquiler… eso no es una dificultad, es una auténtica emergencia", critica Ramoncín.

