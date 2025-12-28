"Que no os toque un dictador, porque os vais a acordar toda la vida": el aplaudido mensaje de una pensionista a los jóvenes de extrema derecha

"Un pueblo que no ha hecho historia esta obligado a repetirla y es lo que estamos haciendo, repetir la historia que terminamos hace 40 años", afirma Maribel Mesón, una pensionista, a los jóvenes de extrema derecha.

Maribel Mesón, pensionista, se indigna al escuchar cómo ha aumentado el número de jóvenes de extrema derecha. "Hace 47 años que se pactó la democracia en este país", recuerda la pensionista, que responde tajante a estos jóvenes: "Franco no solo no nos dio de comer sino que nos encarceló". "Hay muchos miles de muertos en las cunetas", recuerda la mujer, que también destaca cómo "mucha gente" de su edad "ha estado en la cárcel azotada por defender los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos". "Que tenga que escuchar a esta gente de la derecha en estos momentos despues de haber pasado una dictadura de 40 años me parece horroroso", afirma indignada Maribel.

"Pero no solo eso sino que creo que todos tenemos culpa", asegura la mujer, que critica que "en las escuelas, en los institutos y en las universidades no se dé la memoria histórica". "Un pueblo que no ha hecho historia esta obligado a repetirla y es lo que estamos haciendo, repetir la historia que terminamos hace 40 años", explica Maribel, que insiste en que "a la democracia hay que regalarla todos los días, si no se muere".

"Chicos, que no os toque un dictador en vuestra vida porque os acordaréis toda la vida", destaca Maribel, que concluye: "Gracias a los que hemos luchado, a los que salimos por la sanidad, la educación y los colegios públicos hay un país todavía democrático".

