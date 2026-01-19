La propuesta de Bernardos al Gobierno para los propietarios que alquilan: "Que no paguen IBI y que el seguro de impago corra a cargo del Ejecutivo"

Gonzalo Bernardos asegura en laSexta Xplica que le parece "muy bien" el "giro" que está dando el Gobierno conforme a las nuevas regulaciones y propuestas para el alquiler, pero lamenta que "desde el 2018 hasta la actualidad" solo haya hecho, a su juicio, "las políticas que quería Sumar".

El debate de laSexta Xplica se enciende con las nuevas propuestas del Gobierno en materia de alquiler, una serie de medidas que Gonzalo Bernardos celebra. "Ojalá sea verdaderamente un giro y no solo una propuesta que sea como una isla", desea, para después lamentar que "desde el 2018 hasta la actualidad" solo haya hecho, a su juicio, "las políticas que quería Sumar". "Ha sido todo un desastre", añade, asumiendo que esta sea la causa principal del incremento en el porcentaje de número de personas que consideran un problema el acceso a la vivienda (del 2,2% en 2018 al 30,6%), según el CIS.

El economista explica que los caseros solo buscan dos cosas: que se le pague de manera puntual el alquiler y que le cuiden la vivienda. "Si a ese casero le dicen que puede ganar un 8% sin repercutírselo al inquilino por la sencilla razón de que se lo va ahorrar en la declaración de Hacienda, va a decir que sí; pero el Gobierno debería haberlo completado con dos medidas más: que no pague IBI y que el seguro de impago corra a cargo del Gobierno".

Con estas dos medidas, cree el economista que se conseguiría que el inquilino pueda permanecer en la misma vivienda durante cinco años por el mismo precio y que el propietario se anime a no vender las viviendas cuando las hereda.

Bernardos se va a Cataluña, donde ahora se va a regular el arrendamiento de habitaciones. "Si yo soy propietario y tengo cuatro personas en el piso porque alquilo cuatro habitaciones, como ahora voy a cobrar lo mismo por alquilar cuatro habitaciones que por alquilar un piso, dejo a uno y a los otros tres los echo a la calle. Viva, he generado tres problemas habitacionales", dice de manera irónica. "Viva el populismo", añade.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.