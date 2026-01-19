Un propietario de tres viviendas que ofrece a personas sin hogar: "Al principio no pagan nada, y después lo que pueden, 10 o 40 euros"

"Hasta ahora han pasado 32 personas por nuestras casas y, cuando llegan de la calle, aeropuerto o de debajo de un puente, no pagan nada, lógicamente", Javier Gascón, propietario de tres viviendas que ofrece a personas sin hogar.

Premiar a los caseros, ¿es útil para bajar el precio de la vivienda? Desde el plató de laSexta Xplica se debate sobre la última medida anunciada por el Gobierno: bonificar a los propietarios que no suban el alquiler de sus viviendas con el 100% del IRPF.

En este contexto, Javier Gascón, propietario de tres viviendas que ofrece a personas sin hogar, comparte su experiencia. Vive junto a su mujer y su bebé en otra casa que comparte con 11 personas, ocho de ellas en riesgo de exclusión, y explica cómo establece las rentas para personas con pocos o ningún recurso: "Hasta ahora han pasado 32 personas por nuestras casas y, cuando llegan de la calle, del aeropuerto o de debajo de un puente, no pagan nada, lógicamente", relata.

Gascón asegura que su labor va más allá del alojamiento: también les ayuda a conseguir trabajo. "Cuando surgen oportunidades, empiezan a pagar lo que puedan: unos 10 euros, otros 40, 50 euros o lo que les sea posible", señala el joven.

Sobre cómo sostiene los gastos, explica que depende de donaciones de particulares y que "no recibe nada de financiación pública". "He escrito un pequeño libro, 'Amen sin tilde', que vendo a 12 euros. Trabajo por cuenta ajena en Barcelona y como freelance, gestionando redes sociales de varias empresas, impartiendo clases particulares y paseando perros. Hago lo que haga falta", asegura.

