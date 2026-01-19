Ahora

Accidente de tren en Córdoba

Al menos 39 muertos y más de 150 heridos en el accidente de Adamuz

Nueva medida del Gobierno

Un propietario de tres viviendas que ofrece a personas sin hogar: "Al principio no pagan nada, y después lo que pueden, 10 o 40 euros"

"Hasta ahora han pasado 32 personas por nuestras casas y, cuando llegan de la calle, aeropuerto o de debajo de un puente, no pagan nada, lógicamente", Javier Gascón, propietario de tres viviendas que ofrece a personas sin hogar.

Un propietario de tres viviendas que ofrece a personas sin hogar: "Al principio no pagan nada, y después lo que pueden, 10 o 40 euros"

Premiar a los caseros, ¿es útil para bajar el precio de la vivienda? Desde el plató de laSexta Xplica se debate sobre la última medida anunciada por el Gobierno: bonificar a los propietarios que no suban el alquiler de sus viviendas con el 100% del IRPF.

En este contexto, Javier Gascón, propietario de tres viviendas que ofrece a personas sin hogar, comparte su experiencia. Vive junto a su mujer y su bebé en otra casa que comparte con 11 personas, ocho de ellas en riesgo de exclusión, y explica cómo establece las rentas para personas con pocos o ningún recurso: "Hasta ahora han pasado 32 personas por nuestras casas y, cuando llegan de la calle, del aeropuerto o de debajo de un puente, no pagan nada, lógicamente", relata.

Gascón asegura que su labor va más allá del alojamiento: también les ayuda a conseguir trabajo. "Cuando surgen oportunidades, empiezan a pagar lo que puedan: unos 10 euros, otros 40, 50 euros o lo que les sea posible", señala el joven.

Sobre cómo sostiene los gastos, explica que depende de donaciones de particulares y que "no recibe nada de financiación pública". "He escrito un pequeño libro, 'Amen sin tilde', que vendo a 12 euros. Trabajo por cuenta ajena en Barcelona y como freelance, gestionando redes sociales de varias empresas, impartiendo clases particulares y paseando perros. Hago lo que haga falta", asegura.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Accidente de tren en Córdoba, en directo | Se elevan a 39 los fallecidos por el accidente ferroviario en Adamuz
  2. Europa prepara aranceles por valor de 93.000 millones de euros contra EEUU
  3. Varios pasajeros del Iryo afirman que el tren "ha empezado a temblar muchísimo" antes del descarrilamiento
  4. Illa permanecerá dos semanas hospitalizado por una dolencia en una pierna para hacerse pruebas y someterse a rehabilitación
  5. Los socialistas de Seguro ganan las presidenciales en Portugal sin margen suficiente para evitar una segunda vuelta
  6. Las 14 horas de fiesta, música, 'beers' y confesiones de Manuel Carrasco y Jordi Évole en Londres: "Sabiendo lo que hoy sé, no volvería a OT"