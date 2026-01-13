Un propietario de ocho pisos con 30 años: "No voy a dejar herencia a mis hijos, sino inculcarles el valor del trabajo y la inversión"

"Llevo a mi hijo de tres años a la empresa, le pongo a barrer y le doy un euro para que entienda que el dinero se gana trabajando", explicó el inversor inmobiliario, que defendió la meritocracia y aseguró que accedió a la vivienda sin ayuda de sus padres.

Javier Medina, inversor inmobiliario de 30 años y propietario de ocho pisos, afirmó en laSextaXplica no haber recibido ayuda de sus padres para acceder a la vivienda. Señaló que sus padres solo poseen su propia casa y que él ha logrado acumular más patrimonio que ellos, defendiendo que no es cierto que sea imposible comprar una vivienda sin el apoyo económico familiar.

Sobre las herencias, Medina aseguró que no piensa dejar patrimonio a sus hijos, sino enseñarles desde pequeños el valor del trabajo y la inversión. Explicó que lleva a su hijo de tres años a su empresa para inculcarle la idea de esforzarse para ganar dinero y aprender a invertirlo, poniendo como ejemplo la compra y alquiler de viviendas.

"Me llevo a mi hijo de tres años a mi empresa y le pongo a barrer con la escoba, y luego le doy un euro, y así le inculco la idea de que tiene que trabajar para ganar un dinero. De hecho, le digo que si ese euro lo gasta, lo pierde y tiene que seguir trabajando, pero si lo invierte en un piso, el piso lo alquila y no tiene que seguir trabajando", manifestó, tras lo que afirmó que él sí cree en la meritocracia.

*Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de laSexta Xplica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí