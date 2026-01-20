Un propietario, a una inquilina: "Yo le dejé una casa a una mujer tres meses; tú no puedes hacerlo porque no eres propietaria"

El inversor inmobiliario Javier Medina tacha de "tomadura de pelo" la propuesta del Gobierno sobre la bonificación en el IRPF, cuestionando su eficacia real para los inversores.

"La propuesta del Gobierno me parece una tomadura de pelo", confiesa el inversor inmobiliario Javier Medina, asegurando que puede convencer a los votantes del presidente Pedro Sánchez, pero no "a los inversores inmobiliarios que calculamos la rentabilidad y en función de eso e invertimos en el sector".

Medina pone como ejemplo la ciudad de Valencia, donde afirma que los alquileres se han duplicado desde 2020. "Un piso que estaba en 500 euros hoy se puede alquilar por 1.000, porque hay gente dispuesta a pagarlo", señala, asegurando que habla desde su experiencia como propietario de varias viviendas en la ciudad. "No sé si alguien ha hecho los números antes de anunciar esta propuesta", critica.

En el plató, una joven replica a Medina asegurando que "especula" y por eso "le resulta más rentable subir el alquiler que acogerse a la bonificación".

"La buena voluntad es, lo cobro, lo actualizo a precio de mercado y luego hago lo que quiera", responde Medina, poniendo como ejemplo un caso personal en el que cedió una vivienda durante tres meses a una mujer que había perdido su casa. "Tú no pudiste hacerlo porque no eras propietaria", lanza con ironía. Un intercambio que termina con un duro reproche por parte de la joven, que califica la actividad de Medina como "improductiva y parasitaria".

