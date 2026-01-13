Un propietario de cinco pisos: "No permito que ningún comunista me diga lo que tengo que hacer con mi vivienda"

Javier Medina, propietario de cinco viviendas con 17 inquilinos, defendió en el debate de laSexta Xplica su derecho a decidir libremente sobre qué hacer con su propiedad privada: "Si quiero, la dejo vacía; y si quiero, la alquilo".

"Llevo trabajando como autónomo desde los 18 años y doce levantando la persiana de mi negocio de lunes a domingo", afirmó Javier Medina durante el debate, antes de rechazar de forma tajante cualquier intento de condicionarle. "No voy a tolerar que el Sindicato de Inquilinas, ni Dora la Expropiadora ni ningún comunista me diga lo que tengo que hacer con mi vivienda", advirtió.

El propietario, que cuenta con cinco pisos, dejó claro que siempre contrata "un seguro de impago" y subrayó que nadie va a decidir por él qué hacer con una propiedad privada "que tanto me ha costado conseguir". En ese sentido, insistió en que tanto dejar una vivienda vacía como alquilarla es una decisión exclusivamente suya.

Medina también enumeró los impuestos que asegura pagar "para, supuestamente, financiar hospitales, carreteras y colegios", aunque matizó que, a su juicio, "todos sabemos que ese dinero no acaba yendo ahí".

