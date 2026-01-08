Un propietario de 200 pisos en España: "He tenido 10 inquiokupas y la gente me dice que mejor los destine a alquiler turístico"

Rubén Zaballos, empresario del mercado inmobiliario y dueño de más de 200 pisos, explicó en laSexta Xplica la situación de sus viviendas vacías, muchas de ellas ubicadas en municipios pequeños de Galicia.

Según relató Rubén Zaballosen laSextaXplica, gran parte de sus inmuebles provenían de "fondos de inversión buitre" que los habían adquirido hace 12-15 años y que habían permanecido cerrados durante largo tiempo.

Sobre las esas viviendas rehabilitadas de los pueblos pequeños en las que había invertido, Zaballos respondió que, aunque originalmente eran residenciales, las transformó en turísticos "debido a los problemas de impagos" por parte de los inquilinos.

El empresario reconoció que, en realidad, preferiría alquilarlos a largo plazo, pero en localidades pequeñas solo podía arrendarlos en verano. "Con julio, agosto y septiembre no compensa con lo que puedes ganar alquilándolos todo el año", señaló.

En localidades de menos de 10.000 habitantes, dijo, contaba con unos 90-100 pisos. En total, admitió, había tenido "unos 10 casos de impagos, de inquiokupas".

Sin embargo, a su parecer, el problema no era solo económico: "La gente que tengo contratada me han dicho que no alquile más a gente así porque al final es un problema para ellos: tienen que estar pendiente de si pagan, si no...; así que al final, me han dicho que lo dedique a turístico que es todo más cómodo".

