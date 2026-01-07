Un propietario de 15 pisos: "He sido pizzero y policía, y cuando acababa de trabajar iba a reformar pisos"

El inversor inmobiliario defendió en laSexta Xplica que el problema de desigualdad que existía en la actualidad no venía por "los rentistas, sino por la falta de educación financiera". Además, contó cómo pasó de trabajar como policía a ser dueño de 15 propiedades.

"He sido policía 14 años, he trabajado en Telepizza, de repartidor, y cuando era policía y terminaba de trabajar lo que hacia era ir a reformar los pisos", explicó Pascual Ariño, propietario de 15 pisos, en laSextaXplica, confesando cómo aprovechaba su tiempo libre para reformar pisos él mismo, cargando escombros, cemento y ladrillos por falta de dinero.

En este sentido, el inversor inmobiliario explicó que su estrategia consistía en adquirir una propiedad, optimizarla al máximo, venderla y con ese dinero comprar otras dos. "Yo trabajé como policía y, aunque llegaba justo a fin de mes, dedicaba mi tiempo libre a hacer horas extra reformando mis propios pisos", afirmó.

Además, defendió que el verdadero problema actual "no son los rentistas, sino la falta de educación financiera".

