Un propietario de 15 pisos, sobre la bonificación anunciada por el Gobierno: "Es un parche"

"Se han inventado este parche para que los inquilinos no paguen más y los propietarios puedan compensar lo que dejan de ganar por no poder fijar un precio de mercado", asegura Jon Goitia, sobre la bonificación anunciada por el Gobierno.

La reciente medida anunciada por el Gobierno de bonificar a los propietarios que no suban el alquiler de sus viviendas a sus inquilinos con el 100% del IRPF ha sido el eje del último programa de laSexta Xplica.

Para Jon Goitia, constructor y propietario de pisos turísticos, "es un parche". "Saben que este 2026 se tiene que renovar un montón de contratos que se hicieron justo post-pandemia y se han quedado muy desfasados de precio. Ya eran baratos cuando salieron de la pandemia y ahora, si el propietario los pusiera a precio de mercado, muchos inquilinos no podrían pagar; algunos se convertirían en 'inquilokupas' y eso generaría muchos problemas", asegura el propietario.

Según lo que se pretende desde Sumar, los propietarios podrían "perder muchos derechos" que actualmente "no están recogidos en los contratos", apunta Goitia. "Para mí se han inventado este parche para que los inquilinos no paguen más, los propietarios puedan compensar lo que dejan de ganar por no poder fijar un precio de mercado, y como eso lo paga la deuda, los impuestos o quien lo pague...¡es una patada hacia adelante!", zanja el constructor.

