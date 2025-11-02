Pilar Gómez revela qué dice el entorno de Mazón: "No tiene decidido todo, pese a que se ha reunido con presidentes"

La periodista expresó en laSexta Xplica que le "llama la atención que él ha dicho que se siente un poco como Rita Barberá, que le quieren linchar y que se encuentra en un momento muy difícil".

Pilar Gómez afirmó en laSexta Xplica que "el entorno de Mazón lo que sigue transmitiendo es que no tiene decidido todo, que pese a que es verdad que se ha reunido con los presidentes provinciales y que los presidentes sí que le han trasladado que ellos tienen otro candidato, que es Mompó, él es quien quiere decidir sus tiempos".

"A mí me llama la atención que él ha dicho que se siente un poco como Rita Barberá, que le quieren linchar y que se encuentra en un momento muy difícil. Por eso, yo creo que estas horas son fundamentales", señaló la periodista, quien expresó que el líder de la Generalitat Valenciana "vive contradicciones", ya que "traslada que desde el funeral se ha dado cuenta de que la situación es insostenible, pero, por otro lado, traslada que él quiere seguir".

Así, Gómez subrayó que "el PP de Valencia se ha reunido para una posible sucesión de Mazón", mientras que considera que "a Génova los tiempos se le están escapando". "No sé si está esperando a que Mazón dimita, pero yo sí que he echado en falta una declaración de qué está pasando y que por dónde andan", concluyó.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.