Pilar Gómez asegura que "Mazón y Feijóo nunca han tenido una relación fluida"

En laSexta Xplica, Pilar Gómez analiza el incierto futuro político de Carlos Mazón. Los rumores sobre una posible dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana han reavivado las especulaciones sobre quién podría sucederle al frente del Gobierno autonómico.

"Mazón en el caso de que se vaya quiere dejar atado a su candidato", asegura Gómez. Para el actual presidente valenciano, su sustituto ideal sería Vicente Mompó. Según la periodista, Mompó "ya ha trasladado que ha hablado con Mazón" sobre el tema y que además cuenta con el aval del Partido Popular Valenciano, que "ha cerrado filas en torno a él".

"Él (Mompó) tiene ganas", comenta Pilar Gómez. Sin embargo, advierte que Mazón no lo tendrá fácil para proponer a su candidato, pues "la señora Catalá (alcaldesa de Valencia) siempre ha estado en la agenda de Génova" para sustituirle.

"O mucho hablan Feijóo y Mazón o la sucesión no va a ser tan sencilla", opina Gómez, quien además recuerda que ambos "nunca han tenido una relación fluida".

