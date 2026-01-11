El periodista venezolano Luis Carlos Díaz: "Delcy Rodríguez está obligada a obedecer a EEUU"

El periodista también ha señalado que el "mérito" de las liberaciones es de Estados Unidos y no del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Aunque Delcy Rodríguez lo niega, Venezuela está en un momento de incertidumbre en el que se están liberando presos políticos mientras Donald Trump organiza la extracción de petróleo del país con las principales petroleras del mundo.

En laSexta Xplica, el periodista venezolano Luis Carlos Díaz ha analizado la situación de su país: "Delcy Rodríguez está obligada a obedecer a Estados Unidos después de haber negociado la entrega de Nicolás Maduro para hacer esta transición muy a su medida".

Además, ha afirmado que no es la primera vez que el Gobierno venezolano realiza una liberación de presos: "Los hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge) están muy acostumbrados a mentir. No es la primera vez que intentan manipular a otros países hablando de liberaciones y no es la primera vez que utilizan como mercancía a los presos políticos. Sin embargo, son ellos los que tienen las llaves de todas las celdas y han decidido no abrirlas hasta el momento".

Por otro lado, el periodista también ha señalado que el mérito de la liberación sea de José Luis Rodríguez Zapatero: "No hay ningún español, ni siquiera Zapatero, que pueda abrogarse la responsabilidad de las liberaciones porque estas las logra EEUU".

"Si Zapatero hubiese tenido la posibilidad de liberar a alguien, ¿por qué no lo hizo la semana pasada, en diciembre o 24-48 horas después de que los detuviesen?", ha concluido apuntando que "se llevaron a cinco españoles y dejaron a 15".

